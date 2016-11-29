У Латвії збираються шукати нафту
Уряд Латвії розглядає проект, що стосується дослідження нафтових родовищ країни.
Перше і найбільше родовище нафти в Латвії було виявлено понад 50 років тому. Багатим на чорне золото виявився район міста Кулдіга, повідомляє Національне телебачення Естонії.
«Звичайно, якщо дивитися в світовому масштабі і навіть європейському, для видобутку це дуже мало», — пояснює геолог Гіртс Стінкуліс. Відповідно до зроблених 20 років тому підрахунків, запаси нафти в цьому регіоні складають 770 кубічних метрів.
Зараз на цій території працюють два комерційні підприємства, які отримали ліцензію на дослідження і видобуток нафти. Згідно з правилами кабінету міністрів Латвії, перший час — до 10 років — комерсант може займатися дослідженням території, а потім він зобов’язаний перейти на комерційний видобуток.
«Один комерсант перейшов, а це значить, що його прогнози виправдалися. Нафту потрібно далі переробляти, укладати договори з нафтопереробними підприємствами, продавати сиру нафту. Це залежить від того, що комерсант хоче робити», — розповіла представник Міністерства економіки Ольга Богданова.
Богданова впевнена, що потенціал у території є. Його визначає в тому числі і інтерес з боку комерсантів. Зараз заявку на дослідження і видобуток нафти в районі Кулдиги подало литовське підприємство Geobaltic. Його представник Дайніус Мічелевіцус сказав, що компанія чекає дозволу. Потім буде проводити сейсмічні дослідження.
«Якщо дані покажуть, що є перспектива для буріння нафтової свердловини, спробуємо її пробурити. Далі буде видно», — розповів Мічелевіцус.
«Буває так, що комерсанти отримують ліцензію, шукають нафту, потім роблять запит на новий майданчик. Це живий процес і складно передбачити, де саме буде нафта», — сказала Богданова.
У результаті нових досліджень можуть змінитися параметри родовищ, а разом з ними і відомості про кількість запасів.