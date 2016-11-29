Сили диктатора Асада атакували цивільних осіб в Алеппо
Загинули 25 людей, десятки поранені.
Сили режиму Башара Асада атакували цивільних осіб, які втекли з підконтрольних опозиції східних кварталів Алеппо. Вбито 25 осіб, десятки поранені, повідомляє агентство Anadolu з посиланням на представника сил цивільної оборони Алеппо Ібрагіма Абу Лейса.
За його словами, більшість із загиблих і поранених в кварталі Баб Нейраб — жінки і діти.
Число цивільних осіб, загиблих в Алеппо після 15 листопада, досягло 668 осіб.
Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.
За відомостями ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона осіб знайшли притулок за межами країни.