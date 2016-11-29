На Кубу прибув перший за 55 років регулярний авіарейс із США

У Гавані приземлився перший за більш ніж 50 років регулярний рейс з американського Маямі, який виконала авіакомпанія American Airlines, повідомляє агентство Anadolu.

Початок регулярних польотів з Майамі припав на дні жалоби за померлим лідером кубинської революції Фіделю Кастро, однак, за традицією, авіалайнер, що приземлився, був зустрінутий струменями води з водяної гармати, хоча і без музики.

Це перший регулярний авіарейс, який здійснюється після санкцій США, встановлених у 1961 році.

Нагадаємо, у березні поточного року Президент США Барак Обама прибув до Гавани. Це був перший за 88 років візит чинного Президента США на Кубу.