У Палестині затримали банду, яка розкопувала могили і торгувала прахом покійних

За інформацією газети Jerusalem Post поліція Палестинської автономії заарештувала банду, яка розкривала цвинтарні поховання і торгувала прахом покійних, повдіомляє видання IsraInfo.

Черепи та кістки користувалися високим попитом у торговців кокаїном і героїном. Вартість окремих частин скелета досягала 4000 $.

Річ у тім, що подрібнені до порошкоподібної маси кісткові останки йшли на розбавлення наркотиків. У поліції кореспондентам пояснили: «Вони кришать черепа і додають в кокаїн, щоб збільшити обсяг наркотику. Більше порошку — більше грошей».

Чому саме кістковий порошок популярний серед наркоторговців, пояснив професор Єврейського Університету Єрусалиму Франческа Леві-Шаффер: «При розведенні наркотику наркоторговці іноді користуються речовинами, які можуть нашкодити споживачеві. Наприклад, підмішування тальку призводить до летального результату. А людський прах абсолютно нешкідливий».