Новим президентом Гаїті став Жовенель Моїз

Кандидат від проурядової партії набрав понад 55% голосів.

Власник 10 гектарів плантації бананів, призначених на експорт, який має також інший “зелений” бізнес – еко-енергетика і еко-туризм, забезпечив перемогу в першому турі.

Після оголошення результатів у Порт-о-Пренсі він пообіцяв 6-мільйонному електорату краще життя:

“Разом ми змінимо Гаїті, будемо разом працювати, щоб дати змогу всім на Гаїті жити краще.”

Найбідніша країна в Америці досі не може оговтатися від нищівного урагану, який завдав шкоди на 2 млрд доларів.

У звязку з виборами, на яких балотувалося 27 кандидатів і за якими наглядали майже 170 тисяч різних спостерігачів, в країні прокотилася хвиля демонстрацій.

Однак тепер сподіваються, що настане кінець політичній невизначеності в країні, де майже рік не могли обрати президента.