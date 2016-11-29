США і Франція підписали договір про військове співробітництво в космосі

У Вашингтоні США і Франція підписали договір про "відродження ядерної культури НАТО". Глави військових відомств двох країн підписали документи, які стосуються взаємодії держав в ядерній сфері і в космосі.

За інформацією ЗМІ, міністр оборони США і глава оборонного відомства Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорили також обмін даними в сфері контртероризму.

"Сьогодні ми обговоримо розширення нашої взаємодії з двох ключових напрямах: в кіберпросторі і в космосі, а також підпишемо угоду про військове співробітництво в космосі", - повідомив Картер.