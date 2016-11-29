В Колумбії лайнер з бразильською футбольною командою на борту зазнав аварії

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Екіпаж літака, що зазнав аварії в Колумбії, незадовго до катастрофи повідомляв про неполадки з електрообладнанням. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Раніше стало відомо, що лайнер з 81-ю людиною на борту, серед яких були гравці бразильської футбольної команди "Шапекоенсе" розбився в Колумбії. За словами місцевої влади, причиною трагедії стала нестача палива.

За попередніми даними, 15 людей вижили під час катастрофи літака. Всі вони були доставлені в найближчий медичний заклад. Серед них і члени футбольної команди, в тому числі спортсмен Алан Рушель.

Нагадаємо, футбольна команда "Шапекоенсе" прямувала на матч за Південноамериканський кубок, який повинен був відбутися в колумбійському місті Медельїн.