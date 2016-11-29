З австралійського зоопарку викрали карликових мавп

Зі столичного зоопарку Австралії зловмисники викрали сім’ю карликових мавп, повідомляє Australia-News.ru.

Про зникнення трьох мавп адміністрація сіднейського зоопарку повідомила 26 листопада.

Поліцейським вдалося виявити автомобіль з двома мавпами — мамою і малюком. Батька сімейства наразі знайти не вдалося. Вартість однієї особини на «чорному ринку» при цьому досягає 3700 доларів.

В автомобілі зловмисників під час обшуку знаходилося двоє чоловіків, які тепер перебувають під арештом.