З австралійського зоопарку викрали карликових мавп

З австралійського зоопарку викрали карликових мавп

Вартість однієї особини на «чорному ринку» досягає 3700 доларів.

Джерело: Відомості

Зі столичного зоопарку Австралії зловмисники викрали сім’ю карликових мавп, повідомляє Australia-News.ru.

Про зникнення трьох мавп адміністрація сіднейського зоопарку повідомила 26 листопада.

Поліцейським вдалося виявити автомобіль з двома мавпами — мамою і малюком. Батька сімейства наразі знайти не вдалося. Вартість однієї особини на «чорному ринку» при цьому досягає 3700 доларів.

В автомобілі зловмисників під час обшуку знаходилося двоє чоловіків, які тепер перебувають під арештом.

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