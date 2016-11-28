Житель Польщі отримав тюремний термін за спалення опудала єврея

Йому представили звинувачення в «етнічній ненависті», повідомляє EuroMag.

Звинувачений, за словами судді Марека Горні, «найгірший приклад нациста». Він також додав, що «вирок серйозний, тому що цей акт спричинив негативний вплив на суспільство».

Інцидент стався під час невеликої маніфестації 18 листопада 2015 року проти мігрантів, організованої ультраправою групою ONR і викликало хвилю обурень.

Мер міста Вроцлав Рафал Дуткевич надав до суду відео, на якому була знята маніфестація і спалення опудала.

Як сказав мер: «Я роблю це на благо держави і від її імені».