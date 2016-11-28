У лондонському метро спалахнула пожежа

Зі станцій метро Highbury & Islington і Finsbury Park евакуювали пасажирів через повідомлення про пожежу в потязі, повідомляє видання The UK One.

Сигнал тривоги пролунав невдавзі після закінчення матчу між футбольними командами Arsenal і Bournemouth на прилеглому стадіоні «Емірейтс».

Прес-секретар Transport for London (TfL) вже заявив, що інцидент вичерпано, небезпеки немає і станції повернулися до звичайного режиму роботи. Він додав також, що це була не пожежа, а поломка в самому поїзді.

Проте на лінії Вікторія все ще є серйозні затримки в розкладі руху метро.