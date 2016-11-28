Швейцарці відмовилися закривати свої АЕС

АЕС / Фото: energienucleaire.ch

У неділю, 27 листопада, швейцарці на референдумі висловилися проти скорочення терміну експлуатації АЕС до 45 років і закриття трьох з п’яти діючих у країні станцій вже в наступному році, повідомляє агентство RFI.

За цю пропозицію Зеленої партії висловилися трохи менше 46% швейцарців. При цьому в таких містах як Женева і Базель близько 60% учасників референдуму висловилися за швидке закриття атомних електростанцій.

Явка склала менше 45%. На цьому референдумі не вирішувалося принципове питання про відмову від ядерної енергетики.

Влада Швейцарії заявили про намір поступово відмовитися від неї ще в 2011 році після аварії на АЕС Фукусіма-1. Втім, уряд тоді не назвав дат закриття атомних станцій. Поки ж ліцензії дозволяють експлуатувати АЕС протягом невизначеного терміну — до тих пір, поки вони відповідають нормам безпеки.

Ініціатива Зеленої партії полягала в тому, щоб скоротити термін експлуатації АЕС до 45 років. У цьому випадку три найстаріших в країні АЕС припинили б роботу вже в наступному році. Ще дві закрилися б в 2024 і 2029 роках.

Сьогодні ці п’ять АЕС виробляють близько третини всієї електроенергії в країні. Противники ініціативи зелених вважають, що країні не вдалося б у такі короткі терміни перейти на поновлювані джерела енергії і побоюються, що це поставило б під загрозу енергетичну безпеку Швейцарії.