Сили Асада захопили п’ять кварталів Алеппо, підконтрольних опозиції

Сили режиму Башара Асада при підтримці бойовиків проіранською угруповання «Ліва Кудус» і РПК захопили п'ять кварталів на сході міста Алеппо, повідомляє агентство Anadolu.

У результаті запеклих боїв, що тривають протягом останніх трьох днів, загони опозиції залишили квартали Ханано, Джебель- Бедро, Бадьїн, Айн Аль-Таль і Ард Аль-Хамра.

Крім того, сили режиму захопили частину району Бустан Баша, квартал Інзарат і молодіжний центр в кварталі Хайдарія.

Разом з бійцями опозиції, квартали покинули тисячі сімей сирійців.

Бої тривають на сході району Сахур. Представник сил опозиції Ахмет Караан наразі спростувує твердження про захоплення силами Асада і району Сахур.

У разі захоплення Сахура, райони, підконтрольні силам опозиції на сході Алеппо будуть розділені на дві частини: північну і південну.