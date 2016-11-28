Хакери зламали компютерні системи оборонного відомства Японії

Як повідомило агентство Кіодо з посиланням на джерела в міністерстві, в результаті кібератаки може бути витік даних. За наявними відомостями, об'єктом нападу стала система обміну інформацією між різними підрозділами Сил самооборони. Вона складається з двох частин, які в цілях безпеки використовуються окремо, проте зловмисникам вдалося задіяти для злому канали зв'язку між ними. Як вважають у відомстві, несанкціонований доступ до мережі був отриманий через комп'ютери, встановлені у відомчій академії національної оборони і медичному коледжі міністерства. Фахівці вважають, що напад здійснили професіонали, за якими, можливо, стоїть іноземна держава. В даний час у відомстві посилені заходи безпеки, співробітникам і службовцям Сил самооборони, заборонено виходити в інтернет, повідомляє Ехо Москви.