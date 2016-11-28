Франсуа Фійон, відомий своєю проросійською позицією, став кандидатом у президенти від правих сил

Франсуа Фійон, відомий своєю проросійською позицією, переміг Алена Жюппе як кандидат у президенти Франції від правих сил. За попередніми результатами підрахунку голосів на “праймеріз”, Франсуа Фійон набрав майже 68% голосів, а Ален Жюппе – 32%. Кінцеві результати можуть змінитися, але перемога Фійона вже є очевидною.

“Протягом трьох років я йшов своїм шляхом. Я прислухався до того, що говорить французький народ щодо мого проекту і цінностей, які поділяю. І поступово я відчув хвилю підтримки, хвилю яка розбила всі попередні сценарії. Те, що нас об‘єднує набагато важливіше того, що нас розділяє. Тому сьогодні я простягаю руку всім, хто хоче працювати на нашу країну”, – заявив Франсуа Фійон.

Ален Жюппе, який пропонував м‘який перехід до нових реформ і заявив, що не підтримує Путіна і російську агресію в Україні, визнав свою поразку на “праймеріз”: Як я казав раніше, починаючи з сьогоднішнього вечора я пропоную свою підтримку переможцю “праймеріз” – Франсуа Фійону. Я бажаю йому успішної президентської кампанії і перемоги”.

Раніше аналітики прогнозували, що, найімовірніше, у другий тур виборів президента Франції вийде кандидат від правих і ультраправих сил. Тепер прогноз аналітиків має конкретні імена – це Франсуа Фійон і Марін Ле Пен.