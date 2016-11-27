На Кубі розпочався національний траур у звязку зі смертю Фіделя Кастро

На Кубі скасовано всі публічні заходи і шоу, приспущені національні прапори. Через смерть Кастро знаменитий оперний тенор Пласідо Домінго скасував концерт в Гавані, де він повинен був виступати напередодні ввечері.

Ще кілька країн Латинської Америки і Африки також оголосили траур у зв'язку зі смертю Кастро. Це Венесуела, Уругвай, Нікарагуа і Алжир.

На самому острові свободи вже створили спеціальний комітет ЦК комуністичної партії, який займається організацією похорону Фіделя Кастро. Як наголошується на сайті уряду Республіки Куба, протягом трьох найближчих днів тіло лідера Кубинської революції буде перебувати в Меморіалі Хосе Марті в Гавані. У понеділок і вівторок всі бажаючі зможуть віддати данину поваги Кастро. Також по всій країні (включаючи столицю) в ці два дні можна буде підписати клятву слідувати принципам кубинської революції. Увечері ж у вівторок в Гавані на площі Революції пройде траурний мітинг.

Згідно з волею самого Фіделя Кстро, його тіло буде піддано кремації, проте коли саме відбудеться кремація, поки не повідомляється. Зате відомо, що в середу урна з його попелом відправиться в подорож по країні на зразок «Каравану Свободи» - шляху, яким пройшли революціонери. Його кінцевою точкою стане місто Сантьяго-де-Куба, де і пройдуть через тиждень похорони.

Тим часом, не всі сумують у зв'язку зі смертю Фіделя Кастро. Цю новину як свято всю минулу ніч відзначали в Майямі кубинці, які втекли від Революції в США.