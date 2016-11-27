Посадили літак через намагання пасажира прорватись у кабіну пілота

Посадили літак через намагання пасажира прорватись у кабіну пілота

Літак екстрено приземлився в Японії через пасажира, який намагався зламати двері в кабіну пілотів.

Джерело: Відомості

Літак авіакомпанії «United Airlines» екстрено приземлився в Японії через пасажира, який намагався зламати двері в кабіну пілотів. Як повідомляє агентство РІА, «Боїнг 777» виконував рейс із Чикаго в Гонконг. Під час польоту громадянин США став відкривати двері в кабіну пілотів. Чоловіка затримали. З'ясовуються його мотиви.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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