Посадили літак через намагання пасажира прорватись у кабіну пілота

Літак авіакомпанії «United Airlines» екстрено приземлився в Японії через пасажира, який намагався зламати двері в кабіну пілотів. Як повідомляє агентство РІА, «Боїнг 777» виконував рейс із Чикаго в Гонконг. Під час польоту громадянин США став відкривати двері в кабіну пілотів. Чоловіка затримали. З'ясовуються його мотиви.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.