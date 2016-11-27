У Гамбурзі підпалили будівлю, де повинен відбутися саміт ОБСЄ (відео)

Зловмисники підпалили будівлю виставкового павільйону в німецькому місті Гамбурзі, де менш ніж через два тижні має відбутися саміт ОБСЄ.

Німецький таблоїд Bild пише, що цей інцидент стався в суботу ввечері. Очевидці стверджують, що кілька десятків вандалів підпалили один з входів в будівлю, сміттєві баки, загородження, які перебували неподалік.

В результаті події ніхто не постраждав. На даний момент ведеться розслідування події. Поліція, як повідомляє газета Frankfurter Allgemeine, пов'язує підпал будівлі з самітом ОБСЄ.