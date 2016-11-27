23-річний чоловік повністю розчинився в кислотному термальному джерелі

На початку червня 2016 року в Йеллоустонському національному парку США сталася трагедія, подробиці якої стали відомі тільки зараз, пише kick.media. 23-річний Колін Скотт разом зі своєю сестрою Сейбл гуляли біля термальних джерел на краю Йеллоустонської кальдери, і незважаючи на попереджувальні таблички про заборону купання, Колін вирішив зайти в воду. Хлопець підійшов до дерев'яного настилу біля самого гейзера, оступився і впав в кипляче джерело. Варто відзначити, що сестра знімала все на відео.

Сейбл відразу викликала рятувальників, вони і виявили тіло молодого чоловіка у воді. На жаль, через несприятливі погодні умови і темряву дістати його не змогли. Вранці наступного дня останки виявити не вдалося.

На думку керівника рятувальної групи Лорана Вересса, тіло за ніч повністю розчинилося через дуже гарячу воду і високу концентрацію кислоти в ній.