Біля берегів Нової Зеландії стався потужний землетрус

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,1. Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився біля узбережжя Північного острова країни. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км. В даний час даних про постраждалих немає.

Не так давно в Новій Зеландії сталася серія підземних поштовхів. В результаті інциденту загинули дві людини. Країна отримала значний збиток інфраструктурних об'єктів.