Сестра Фіделя Кастро відмовилася їхати на похорон брата

Кубинський революціонер Фідель Кастро помер в Гавані у віці 90 років. Молодша сестра команданте, Хуаніта, яка проживає в американському місті Маямі, відмовилася бути присутньою на похоронах, які відбудуться 4 грудня. При цьому вона пояснила, що на Кубу повертатися не має наміру, передають місцеві ЗМІ.

"У зв'язку з хворими чутками про те, що я вирушила на Кубу на похорон, хочу прояснити, що я ніколи не поверталася на острів і не планую цього робити", - зазначила Хуаніта Кастро.

Вона також зазначила, що 51 рік тому вона попрямувала до Америки, "як всі кубинці, які виїхали в пошуках місця, де вони можуть боротися за свободу своєї країни". Своєї позиції сестра Фіделя не змінила.

Нагадаємо, Фідель Кастро помер на 91-му році життя в Гавані. Похорон кубинського діяча революції пройдуть 4 грудня.