Акція протесту в Сеулі проти президента Південної Кореї зібрала більше мільйона людей

Акція протесту в Сеулі проти президента Південної Кореї зібрала більше мільйона людей

Мітинг став наймасовішим з початку виступів проти глави держави Пак Кин Хе.

Джерело: Відомості

Протестуючі заполонили вулиці Сеула. На мітинг проти дій президента Південної Кореї Пак Кин Хе вийшли понад 1,3 мільйона чоловік.

Як повідомляє AP, таким чином, акція стала наймасштабнішою з початку виступів. Однак, за оцінками правоохоронних органів, в ході беруть участь тільки 260 тисяч жителів Кореї.

Скандал навколо лідера країни набрав чинності після того, як її подругу Цой Сун Сіль викрили у втручанні в державні справи.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...