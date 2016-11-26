Акція протесту в Сеулі проти президента Південної Кореї зібрала більше мільйона людей

Протестуючі заполонили вулиці Сеула. На мітинг проти дій президента Південної Кореї Пак Кин Хе вийшли понад 1,3 мільйона чоловік.

Як повідомляє AP, таким чином, акція стала наймасштабнішою з початку виступів. Однак, за оцінками правоохоронних органів, в ході беруть участь тільки 260 тисяч жителів Кореї.

Скандал навколо лідера країни набрав чинності після того, як її подругу Цой Сун Сіль викрили у втручанні в державні справи.