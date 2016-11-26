Кубинські ЗМІ опублікували фото мертвого Фіделя кастро (фото)

Як писав TopNews, Фідель Кастро помер на 90-му році життя, про що повідомив його молодший брат Рауль в ефірі кубинського телебачення.

У свою чергу, жителі району Маленька Гавана, розташованого в американському місті Маямі, штат Флорида, вийшли на вулиці, щоб відзначити смерть лідера кубинської революції. За інформацією місцевих ЗМІ, в акції беруть участь американці кубинського походження. При цьому жителі міста зустріли звістку про смерть Кастро піснями, танцями і схвальними вигуками.

Фідель Кастро народився 13 серпня 1926 року. З грудня 1976 він став головою Державної ради і Ради міністрів Куби і займав цей пост протягом 30 років.