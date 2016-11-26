Поширення пожежі в ізраїльському Хайфі вдалося зупинити

Пожежники взяли під контроль вогонь, який напередодні захопив Хайфу. Понад 7 сотень будинків були сильно пошкоджені або зруйновані у третьому найбільшому місті Ізраїлю. Домівки були змушені залишити 80 тисяч людей, тепер їм дозволили повернутися до Хайфи. Боротися з вогнем ізраїльським пожежникам допомагали колеги з Греції, Кіпру, Хорватії, Італії, Росії, Туреччини.

Причиною пожежі називають підпал. Правоохоронці звітують про низку арештів.

“Нині заарештовані 13 осіб. Затриманий з району Абу Тор у Єрусалимі мав при собі засоби, які використовуються для підпалу,” – сказав міністр громадської безпеки Ґілад Ердан.

Ця пожежа, поширенню якої сприяє посушлива погода та вітер, – найбільша в Ізраїлі за останні 6 років. У 2010 році 44 людини загинули у вогні на півночі країни. Слідство виявило, що займання сталося тоді через недбале поводження з вогнем, повідомляє Євроньюс.