Велика вода в Італії: ситуація наближається до ситуації 1994 року

Найбільше постраждали Лігурія та П‘ємонт. Сотні людей змушені залишити свої домівки.

Високу воду спричинили сильні зливи, що не припиняються вже кілька днів поспіль.

У Турині вийшла з берегів річка По, що призвело до зіткнення двох туристичних кораблів.

Влада Італії оголосила постраждалі регіони зоною стихійного лиха.

“Зроблена велика робота. Наразі ми бездоганно реагуємо на ситуацію, особливо завдяки допомозі громадян. Ситуація зараз дуже наближається до паводку 1994 року, що був значно гіршим, ніж у 2000 році”, - ділиться Прем‘єр-міністр Маттео Ренці.

Ренці також пообіцяв, що влада негайно почне оцінювати масштаб збитків та кількість допомоги, що потрібна людям на постраждалих територіях.

Місцева влада кількох регіонів просить уряд оголосити надзвичайний стан.

Стихія наразі рухається на південь, під її удар потрапляють Калабрія та Сицилія, повідомляє Євроньюс.