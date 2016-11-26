Туреччина погрожує пустити біженців в Європу

Так президент Реджеп Тайіп Ердоган відреагував на резолюцію Європарламенту про необхідність призупинити переговори про союз з Анкарою.

"Ви чули про голосування євродепутатів? Вони повелися нечесно. Вони ніколи не вели себе чесно. Вони не тримали своїх обіцянок. Вони не допомогли нам впоратися з міграційним кризою. Вони не зробили нічого, коли на узбережжі викидало тіла загиблих. Коли ви бачили у ваших кордонів 50 тисяч чоловік, ви боялися, ви створювали паніку. Ви запитували: що ми будемо робити, якщо Туреччина відкриє кордони для біженців? Дивіться, я хочу, щоб ви чітко розуміли: якщо ви продовжите вести себе в тому ж дусі, ми відкриємо кордони для біженців".

Раніше Ердоган заявляв, що в якості альтернативи вступу в ЄС він розглядає приєднання до Шанхайської організації співпраці. При цьому він зазначав, що не бачить серйозних проблем в разі зриву переговорів з Брюсселем.