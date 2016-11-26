Помер Фідель Кастро

Про це повідомляє AFP з посиланням на лідера Куби Рауля Кастро. Агентство REUTERS уточнює, що про смерть Фіделя оголосили також по кубинському телебаченню. За відомостями New York Post, Фідель Кастро помер у п'ятницю о 7 годині вечора за місцевим часом. В результаті погіршення стану свого здоров'я в липні 2006 року Фідель Кастро передав обов'язки і повноваження глави Держради і Ради міністрів своєму братові Раулю Кастро.