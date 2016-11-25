Росіянин заколов сліпого батька вилами

Житель Джидинского району Републіки Бурятія (РФ) підозрюється у вбивстві свого сліпого батька, повідомляє агентство FlashSiberia.

За інформацією слідства, підозрюваний чоловік ніде не працював, зловживав спиртним, проживаючи на тваринницькій стоянці, що належить батькам, але в підсумку покинув її. На кинуту тваринницьку стоянку приїхав його літній сліпий батько-інвалід разом з найнятою для допомоги в господарстві жінкою, а потім повернувся і син.

«Після зустрічі між чоловіками сталася невелика перепалка і сварка, під час якої п'яний син вихопив з рук батька вила і почав ними несамовито бити літнього інваліда. Зловмисник з силою завдав близько 50 ударів металевою частиною вил по верхніх і нижніх кінцівках батька, в тому числі один колючий удар вістрям зубів в ногу», — розповідають слідчі.

Інвалід помер в результаті травматичного шоку від численних переломів кісток і колотих поранень. Зловмисник втік з ферми і протягом доби переховувався на сусідній стоянці, де був незабаром затриманий співробітниками поліції.