Іспанія оголосила в розшук Фірташа

Український олігарх Дмитро Фірташ був оголошений у розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми спільниками — громадянами України, повідомляє DW з посиланням на джерело в іспанській прокуратурі. Прізвища інших розшукуваних осіб у прокуратурі назвати відмовилися, посилаючись на «інтереси слідства».

Співрозмовник DW також зазначив, що одночасно з видачею ордера на розшук у Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших ймовірних спільників Фірташа. Вони безпосередньо займалися відмиванням капіталів українського олігарха. Серед затриманих — відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуни.

За інформацією прокуратури, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії та вкладалася в нерухомість. За словами співрозмовника DW, йдеться про «десятки мільйонів євро незаконного походження». Назвати точні суми представник прокуратури відмовився.

Крім того, стало відомо, що прокуратура розглядає справу Фірташа в рамках операції «Варіола», розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького — Степана Черновецького, та ще 11 осіб, яких також підозрюють у відмиванні коштів.

Степан Черновецький був звільнений з-під арешту ще влітку, але все ще залишається під слідством. Вийти на Дмитра Фірташа слідству допомогли документи, знайдені в ході обшуків у справі Черновецького.

Нагадаємо, Дмитро Фірташ наразі перебуває у Відні та очікує на розгляд в суді апеляції прокуратури у справі щодо його екстрадиції до США.