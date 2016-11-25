У Франції злочинець убив черницю в будинку для літніх людей

Близько пів на десяту вечора озброєний ножем і обрізом злочинець убив жінку в будинку для літніх людей Green Oaks французького міста Монфер’є-сюр-Лез Поблизу Монпельє, повідомляє IsraInfo.

Після того, як зловмисник проник в заклад, почулися постріли. Викликані сторожем будинку престарілих поліцейські знайшли в одній з кімнат тіло вбитої жінки з трьома ножовими пораненнями.

Злочинець з місця події встиг втекти до приїзду правоохоронців. За словами свідків, він був у толстовці, обличчя приховував під маскою. Жертвою вбивці стала черниця, що жила в будинку для літніх людей.

Для упіймання злочинця поліція виставила на дорогах контрольно-пропускні пункти. Однак і без того в країні діє надзвичайний стан, введений після серії ісламістських атак.