Заарештовані джихадисти планували теракти в Парижі 1 грудня / Фото: Reuters

У понеділок, 21 листопада, французька поліція оголосила про велику операцію із затримання підозрюваних. Операція проходила в Страсбурзі і Марселі. Затримані — громадяни Франції та один громадянин Марокко у віці від 29 до 37 років, повідомляє агентство RFI.

У ході обшуків були виявлені відомості, що свідчать про те, що група готувала теракти біля будівель Дирекції внутрішньої безпеки (DGSI) і кримінальної поліції, а також на Єлисейських полях, в Діснейленді і Палаці юстиції. Підозрювані також обговорювали можливість нападу на церкву, бібліотеку або станцію метро Charonne в Парижі.

Виходячи з цих відомостей, 24 листопада було вирішено у винятковому порядку продовжити до 96 годин термін затримання підозрюваних. Такі заходи передбачені законом тільки в разі «безпосередньої загрози безпеці» Франції. При цьому двоє з семи затриманих у понеділок були відпущені. Слідство припускає, що учасники групи, затримані в Страсбурзі, повинні були безпосередньо виконати теракт, а житель Марселя надавав фінансову та логістичну підтримку.

При цьому більшість із затриманих раніше не були відомі французьким спецслужбам. Один із них навіть працював у марсельської школі.

Тепер слідство встановило, що принаймні двоє із затриманих два роки тому були в Сирії, на території, зайнятій терористичною організацією «Ісламська Держава».

Тепер вже точно встановлено, що в передбачуваних терористів був організатор і координатор у Сирії. Теракт був запланований на 1 грудня 2016 року, повідомили в четвер в поліції.