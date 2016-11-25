Італійське місто Гарессіо йде під воду

Рятувальники готуються евакуювати жителів гірських сіл в італійській Лігурії. Неподалік від відомого курорту Сан-Ремо річка Тарнай вийшла з берегів - потоки води хлинули на вулиці, змиваючи все на своєму шляху.

Виявився затопленим центр містечка Гарессіо. Під воду пішли навіть мости. Пересуватися по місту зараз можна тільки на човнах. Але робити це суворо заборонено.

Потужні потоки води можуть запросто їх перевернути. За словами рятувальників, рівень води в Тарнай піднявся через проливні дощі, які не припинялися кілька днів, повідомляє РЕН.ТВ.