В Алеппо через бомбардування загинуло ще 59 людей

Бомбардування підконтрольних опозиції районів сирійського Алеппо, блокованих силами режиму Башара Асада, тривають, повідомляє агентство Anadolu.

За минулу добу жертвами авіаударів стали 59 людей, ще 137 поранені. Повідомляється про десятки сирійців, які залишилися під завалами будівель.

Представник сил цивільної оборони Алеппо Ібрагім Ебу Лейс повідомив журналістам, що авіаудари наносилися як авіацією режиму Асада, так і ВКС Росії.

«Ситуація Алеппо погіршується з кожним днем. Зважаючи на відсутність техніки рятувальники часто не можуть визволити тих, хто залишився під завалами», — наголосив вказав Ібрагім Ебу Лейс.

Він зазначив також, що сили Асада захопили контроль над рядом будівель в районі Месакін Ханун.