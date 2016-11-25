У Франції зловмисник увірвався в будинок ченців і зарізав жінку

За попередніми даними, нападник діяв один; був озброєний обрізом і ножем. Мотиви чоловіка наразі невідомі.

Він проник до притулку після того, як скрутив охоронця і закрив йому рота кляпом.

Усі 59 мешканців притулку перебувають у безпеці.

Спецпризначенці намагаються знайти і знешкодити нападника. На місці події присутні пожежні та карети швидкої допомоги.