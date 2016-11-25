Франція вибирає наступного кандидата у президенти

Експерти прогнозують, що наступним очільником Франції з великою ймовірністю стане саме правий кандидат.

Анексія Криму і відносини з Росією стала однією з ключових тем під час теледебатів двох правих кандидатів у президенти Франції. І Франсуа Фійон, і Ален Жюпе наголосили, що не визнають російської анексії півострова, однак далі їхні погляди розійшлися.

Жюпе, якого називають менш консервативним з двох претендентів, закинув Фійону той факт, що його публічно підтримує Владімір Путін:

“Мені здається, що таке сталося вперше за всю історію виборів у Франції – щоб російський президент висловив свою підтримку одному з кандидатів. Я побачив це вчора по телевізору, і це мене трохи здивувало.”

“Я лише закликаю сісти за стіл перемовин з росіянами і не питати на це згоди в американців. Разом з ними треба спробувати відновити зв‘язок з Росією, навіть якщо тут не йдеться про довіру, але треба створити прив‘язку Росії до Європи,” – відповів на закиди Франсуа Фійон.

Водночас Фійон наголосив, що Франція не поділяє з Росією базових цінностей.

Крім того, обидва кандидати приділили багато уваги внутрішнім питанням Франції, зокрема, економічним проблемам.

Експерти прогнозують, що наступним очільником Франції з великою ймовірністю стане саме правий кандидат. Хто з цих двох претендентів представлятиме

свою партію на президентських виборах стане відомо вже після другого туру праймеріз, що пройде у неділю.