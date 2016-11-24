Потужний землетрус магнітудою 7,2 стався біля берегів Сальвадора. Є загроза цунамі

Відзначається, що епіцентр поштовхів знаходився в 190 км від міста Сан-Сальвадор. Осередок залягав на глибині 33 км.

Ще п'ять потужних підземних поштовхів зафіксували після землетрусу біля тихоокеанського узбережжя Сальвадору. Про них стало відомо після того, як там стався землетрус магнітудою 7,2. Про це повідомили в Міністерстві охорони навколишнього середовища і природних ресурсів.

Раніше в Сальвадорі і Республіці Нікарагуа оголосили загрозу цунамі. Висота хвиль, за оцінками фахівців, може скласти від 0,3 м до 1 м.

Відомостей про руйнування і постраждалих поки не було.