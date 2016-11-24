Забутий мамою однорічний малюк замерз на смерть на веранді

На Алтаї жінка забула на веранді свою однорічну дитину. В результаті малюк замерз на смерть. Трагічний інцидент стався 21 листопада, інформує РЕН.ТВ.

Мешканка Рубцовського району, будучи п'яною, залишила однорічну дитину на неопалюваній веранді в легкому одязі і забула про неї. Малюк помер від загального переохолодження організму.

Відзначається, що тіло малюка виявили на веранді мешканці, які орендують у матері малюка кімнату.

Жінці загрожує тюремне увязнення терміном на 2 роки.