Жахлива пожежа в Ізраїлі призвела до евакуації десятків тисяч людей

Десятки тисяч людей евакуйовано зі своїх будинків через великі лісові пожежі в місті Хайфа в Ізраїлі. Причиною пожеж стала посуха.

Як повідомляють ЗМІ, сухий і теплий вітер в житлових кварталах привів до швидкого поширення пожежі. Полум'я підкралося близько до Єрусалима, де також загрожує життю громадян.

На думку влади Ізраїлю, причиною майже половини загорянь могли стати навмисні підпали. Однак правоохоронні органи поки не поширюють інформацію про обставини природного лиха.

Уточнюється, що отруєння димом призвело до госпіталізації 36 осіб.