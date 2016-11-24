Європарламент схвалив резолюцію щодо припинення переговорів з Туреччиною

Європарламент сьогодні схвалив резолюцію рекомендаційного характеру про припинення переговорів щодо вступу Туреччини в ЄС, повідомляє агентство Anadolu.

За документ проголосували 479 депутатів, проти — 37, ще 107 утрималися.

Резолюція була запропонована на розгляд пленарної сесії Європарламенту 22 листопада.

Документ містить заклик до заморожування переговорів з питання членства Туреччини в ЄС в світлі ситуації, що виникла в країні після спроби військового перевороту 15 липня і умов режиму надзвичайного стану (ПП).

У резолюції наголошується, що Туреччина повинна скасувати режим надзвичайного стану для відновлення переговорів.

У документі також підкреслюється, що ЄС і Європарламент рішуче засуджують спробу військового перевороту в Туреччині і визнають законним право країни притягнути до відповідальності винних.

Депутати Європарламенту не мають повноважень припиняти або припиняти переговори з Туреччиною. У той же час резолюція є своєрідним політичним сигналом для країн ЄС і Ради організації.

Питання членства Туреччини в ЄС, як очікується, буде обговорюватися на саміті лідерів Євросоюзу в грудні.