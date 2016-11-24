Шість вибірників США передумали голосувати за Трампа

Шестеро вибірників США заявили, що змінять свою думку і під час голосування за нового президента віддадуть голоси за Хілларі Клінтон, повідомляє Informing.

Відразу слід уточнити, що це рішення не відіб'ється на загальному результаті, так як Дональд Трамп обійшов свою конкурентку на 74 голоси.

Вибірник Майкл Бака заявив, що колегія вибірників повинна зробити все, щоб вибір був правильний і переміг кандидат від республіканської партії, що розділяє американські вимоги.

А інший виборець Брет Чайфало зізнався, що має намір разом з Майклом Бака переконати інших колег-республіканців відмовитись від підтримки Трампа і проголосувати проти нього.

Нагадаємо, що в США главу держави після загального голосування вибирає колегія вибірників, в яку на даний момент входять 538 осіб. За останніми даними, Дональда Трампа підтримують 306 вибірників, а Хілларі Клінтон — 232.