Столицю Казахстану можуть перейменувати на честь Президента

У вівторок, 23 листопада, в Казахстані відбулося позачергове спільне засідання обох палат парламенту, на якому держсекретар країни, керівник адміністрації президента, всі депутати Сенату і 104 з 107 депутатів Мажилісу одноголосно прийняли пропозицію про перейменування столиці Казахстану на честь чинного президента Нурсултана Назарбаєва. З відповідною ініціативою звернувся депутат Куаниш Султанов, повідомляє видання «Новая газета».

«Великий шлях незалежності повинен бути увічнений. Пропонуємо відзначити в Конституції країни видатний внесок в будівництво нашої держави першого Президента — Лідера нації Нурсултана Абишевича Назарбаєва. Відобразити ім’я Єлбаси в найменуванні столиці та інших важливих об’єктах країни», — цитують Султанова казахстанські ЗМІ.

Треба сказати, що це не перша така пропозиція: в 2008 і 2013 роках Астану вже хотіли перейменувати в місто Нурсултан, але сам Назарбаєв висловився проти. Однак цього разу, вважає політичний експерт Айдос Сарим, справу можуть довести до кінця, оскільки в країні поки все «скочується до примітивного культу особистості».