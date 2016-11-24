Мартін Шульц покидає Європарламент, щоб включитись у вибори за посаду канцлера Німеччини

Про це 60-річний політик повідомив в Брюсселі, вказавши, що не стане балотуватися на новий термін Глави Європарламенту, оскільки має намір очолити партійний список соціал - демократів (СДПН ) у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія.

"Нам потрібні європейці, які відстоюють свої цінності і переконання. Ми повинні захищати і зміцнювати те, що побудували попередні покоління. З цього моменту я сподіваюся брати участь в цьому європейському проекті на національному рівні", - заявив Мартін Шульц.

Якщо все складеться саме так, як розраховує Мартін Шульц, політик може кинути реальний виклик Ангелі Меркель, яка вже оголосила про виставлення своєї кандидатури на пост канцлера від блоку ХДС-ХСС у четвертий раз. Вибори в бундестаг намічені на вересень 2017 року.

Але для початку СДПН належить визначитися з кандидатом від соціал-демократів, який зараз очолює віце-канцлер Зігмар Габріель. Уже в січні стане ясно, чи вступить Шульц в боротьбу за крісло канцлера, щоб потім вже рватися вперед для переможного кінця.