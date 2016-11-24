У США збирають підписи за перерахунок голосів президентських виборів

Джилл Стайн, представник американської партії "зелених" не згодна з підсумками президентських виборів в США. Її ім'я також було внесено до виборчих списків. Вона набрала близько одного відсотка голосів. Тепер вона має намір зажадати перерахунку бюлетенів в Пенсільванії, Мічигані і Вісконсині. Результати Дональда Трампа в цих ключових штатах їй представляються "аномальними". Стайн розпочала збір коштів, щоб запустити процедуру перерахунку.

Тим часом прихильники Хілларі Клінтон виступили з аналогічною ініціативою. Група фахівців з виборчого права і комп'ютерних експертів закликала екс-держсекретаря також вимагати повторної обробки бюлетенів в цих трьох штатах. Активісти хочуть переконатися, що в ході голосування не було ніяких кібератак з метою маніпуляції результатами виборів, повідомляє Євпрньюс.