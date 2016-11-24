Іммігрант з М’янми підпалив себе в австралійському банку

Інцидент з самоспаленням стався в австралійському місті Мельбурні. Нелегальний іммігрант, який прибув з М'янми три роки тому, облився бензином і підпалив себе в будівлі банку Співдружності Австралії, повідомляє Australia-News.ru.

В результаті інциденту п'ять осіб отримали опіки, у 21 — виявлено отруєння чадним газом. На цей момент чоловік знаходиться в лікарні під охороною поліції.

Відомо, що біженець був недавно звільнений з-під варти до прийняття рішення про його депортацію. Іммігрант не бажав повертатися на батьківщину і не мав засобів до існування.