Французький парламент відхилив резолюцію про імпічмент Олланду

Assemblée Nationale / Фото: RFI

Бюро Національних зборів Франції відхилило проект резолюції про імпічмент Президенту Франсуа Олланду, який 11 листопада внесла опозиційна фракція «Республіканці» за те, що Президент розголосив «секретну інформацію в опублікованій журналістами Le Monde книзі «Президент не повинен був цього говорити ...» («Un président ne devrait pas dire ça…»), що стосується національної безпеки». У книзі йшлося про звільнення заручників і операції проти терористів у Сирії. Зокрема, Олланд дозволив журналістам опублікувати секретний документ про підготовку бомбардувань в Сирії (які, втім, так і не були здійснені), повідомляє агентство RFI.

Резолюція була відхилена 13 голосами проти восьми у бюро Національних зборів. Глава нижньої палати французького парламенту Клод Бартолон, коментуючи рішення бюро, заявив, що «щоб ми не думали в приватному порядку про цю книгу», висловлювання Франсуа Олланда не дають підстав для імпічменту. Автор резолюції депутат «республіканець» П'єр Лелюш назвав голосування «очікуваним, але від цього не менш скандальним».

Автори резолюції посилаються на 68 статтю Конституції. Така можливість для імпічменту з'явилася у французькому законодавстві тільки в 2014 році. Під проектом резолюції підписалися 79 депутатів фракції «Республіканці». Однак спочатку самі підписанти зізнавалися, що шансів на схвалення резолюції майже не було. Більшість в нижній палаті парламенту у пропрезидентської Соцпартії.

Для голосування по резолюції необхідне було спочатку схвалення бюро Національних зборів, після цього проект мала розглянути комісія з законодавством, після чого проект має бути схвалений двома третинами депутатів парламенту. Остаточне рішення виносить Висока Палата правосуддя, сформована з депутатів.