США і Китай домовилися про нові санкції відносно Північної Кореї

Свіиові країни вирішили посилити санкції проти КНДР після того, як Пхеньян спровокував світову спільноту черговими ядерними випробуваннями.

Новий пакет санкцій націлений, в тому числі, на обмеження експорту вугілля з КНДР до Китаю. В результаті Північна Корея позбудеться доходів в десятки мільйонів доларів. Експерти побоюються, що доходи від поставок вугілля використовуються для фінансування атомної або ракетної програми КНДР, зазначає "Deutsche Welle".