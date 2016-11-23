США звинуватили РФ у знищенні мирних жителів Алеппо

23 листопада представник Держдепартаменту США Джон Кірбі заявив, що РФ винна у знищенні мирних жителів Алеппо, повідомляє IsraInfo.

США звинуватили Росію в масових обстрілах сирійських лікарень. Незважаючи на те, що точно не встановлено, літаки якої країни, РФ або Сирії, здійснюють авіанальоти на місто, в загибелі людей все ж винна російська сторона. За відомостями правозахисних організацій, за останній тиждень в Алеппо загинули понад 140 жителів, включаючи близько двох десятків дітей.

«Це можуть бути як одні, так і інші. Але навіть якщо це не російські літаки, а сирійські, РФ несе повну відповідальність за вплив, яке вона, як ми знаємо, має на режим Асада. Це вплив, який Москва може застосувати для припинення нальотів», — заявив Джон Кірбі.

Раніше, Кірбі заявляв, що громадяни Сирії не отримують користі від припинення вогню в результаті гуманітарних пауз.