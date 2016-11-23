В Іспанії померла сенатор і колишній мер Валенсії Ріта Барбера, якій було 68 років.

Причиною смерті медики, які намагалися її реанімувати, назвали інфаркт.

Це сталося через день після того, як вона давала свідчення у Верховному суді у справі про відмивання грошей муніципальною групою Народної партії.

Повідомляють, що йдеться про корупційні випадки кількох попередніх років на загальну суму понад 200 тисяч євро.

“Ріта Барбера віддала своє життя Валенсії. Вона була 24 роки мером міста, яку обирали зазвичай абсолютною більшістю. Вона також віддала своє життя Народній партії,” – заявив її лідер і прем‘єр-міністр Іспанії Маріано Рахой.

Соратники по партії вшанували її хвилиною мовчання у парламенті.

Однак деякі депутати вийшли із зали, вважаючи, що це було в пам‘ять про її “корумповану кар‘єру”.

Ріта Барбера, яка заперечувала свою причетність до корупції, змушена була вийти з партійних лав, але залишалася в парламенті.