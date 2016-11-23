Європарламент ухвалив резолюцію про російську пропаганду

Анна Фотига / Фото: European Parliament News

Європейський парламент прийняв у середу, 23 листопада, резолюцію «про протидію пропаганді третіх сторін». Під «третіми сторонами» мається на увазі, перш за все, Росія, а також терористичні організації, що вербують прихильників серед громадян ЄС, повідомляє агентство RFI.

Повна назва резолюції «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін». У документі засуджується і підтримка, що надається з Росії європейським ЗМІ, і створення на території країн ЄС нових проросійських видань. Російській пропаганді ставляться в провину спроби розвалити Євросоюз і фальсифікація історії.

Автором та ініціатором резолюції стала польська депутат Ганна Фотига, віце-президент Альянсу європейських консерваторів і реформістів.

У коментарі, який Анна Фотига дала сайту Європарламенту, вона заявила що російська пропагандистська кампанія, яка ведеться з використанням телеканалу Russia Today і його «сателітів», «впливає на європейське суспільство». Використовуються «методи і інструменти» часів Холодної війни, заявила євродепутат, яка зізналася, що в Європі по-справжньому усвідомили загрозу після «агресії Росії щодо до України і після анексії Криму».

Видання «Комерсант» відзначає, що в резолюції згадується про діяльність і державних структур, і «громадських організацій» (таких «Россотрудничество» і фонд «Русский мир»), так і про «псевдоновинні агентства і мультимедійні служби» (Russia Today, Sputnik).

У документі наголошується, що «інші авторитарні режими по всьому світу використовують стратегії, аналогічні тим, що використовує Кремль».