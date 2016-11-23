Забив дочку-чемпіонку на смерть за пропуски занять

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Розлючений єгиптянин на смерть забив власну дочку, яка нехтувала тренуваннями з вільної боротьби. Мати жертви розповіла, що лютий чоловік нерідко бив 16-річну дівчину за недотримання графіка.

Магді Кабура сам був чемпіоном світу і хотів, щоб дочка повторила його успіхи. 16-річна дівчина за коротку кар'єру встигла стати третьою на юнацькому чемпіонаті світу 2016 року і взяла "золото" на африканській першості, повідомляє ТАРС.

Спортсмен почав тренувати дочку з 4 років. Однак останнім часом Рим Магді воліла проводити час в соцмережах. Уточнюється, що прокуратура міста Ісмаїлія видала ордер на арешт зухвалого батька.