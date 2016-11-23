В Австрії перехожі впіймали дівчинку, яка випала з вікна

П’ятирічна дівчинка з Інсбрука (Австрія) пережила падіння з десяти метрів: двоє винахідливих перехожих вчасно помітили звисаючи з балкона дитину і спорудили з курток імпровізований батут, в який її і піймали, інформує EuroMag.

Поліція повідомляє, що рятівниками дівчинки виявилися 20-річний алжирець та 21-річний марокканець.

Падіння з такої висоти ймовірно спричинило б важкі травми або навіть смерть.

Поліцейський району Прадль (Інсбрук) Хуберт Тонхаузер сказав, що завдяки цим чоловікам дівчинка «хіба що прикусила губу» і що вони врятували її від можливої смерті. Дитину, яка, за повідомленням поліції, під час події перебувала вдома сам, відвезли в найближчу лікарню на медобстеження.